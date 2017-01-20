Спектакль «Алиса в стране чудес» в клубе «Силуэт»

4 февраля в клубе «Силуэт» (корпус 1444) Культурного центра «Зеленоград» артисты театральной студии «Барабан» в возрасте от 6 до 15 лет представят спектакль по сказке английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Зрители вместе с девочкой Алисой, Белым Кроликом, Чеширским Котом, Мартовским зайцем и Червонной Королевой окунутся в воображаемый мир, полный удивительных приключений.

В январе 2017 года на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Московское время» театр-студия «Барабан» за спектакль «Алиса в стране чудес» получила диплом лауреата первой степени в номинации «Театры смешанная группа».

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефонам 8 (499) 733-24-33 или 8 (499) 729-27-51.

zelenogradnews.ru

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