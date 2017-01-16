Крещенские купания в Зеленограде пройдут на Школьном и Черном озерах
- Понедельник, Январь 16, 2017, 13:22
- Разное
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Для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, в Зеленограде подготовят купели на Школьном и Черном озерах.
Для обеспечения безопасности на местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Рядом с водоемами оборудуют спасательный пост, а также отапливаемое помещение для переодевания.
В период крещенских купаний спасатели советуют отказаться от употребления спиртных напитков, выхода на лёд большими группами, подъезда вплотную к купели на личном автотранспорте.
По данным сайта Gismeteo.ru, в ночь с 18 на 19 января в Зеленограде ожидается температура до -10 градусов и небольшой снег.
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