Крещенские купания в Зеленограде пройдут на Школьном и Черном озерах

Для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, в Зеленограде подготовят купели на Школьном и Черном озерах.

Для обеспечения безопасности на местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Рядом с водоемами оборудуют спасательный пост, а также отапливаемое помещение для переодевания.

В период крещенских купаний спасатели советуют отказаться от употребления спиртных напитков, выхода на лёд большими группами, подъезда вплотную к купели на личном автотранспорте.

По данным сайта Gismeteo.ru, в ночь с 18 на 19 января в Зеленограде ожидается температура до -10 градусов и небольшой снег.

zelenogradnews.ru

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