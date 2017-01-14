Рождественские встречи в «Творческом лицее»
- Суббота, Январь 14, 2017, 18:56
- Досуг
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12 января в «Творческом лицее» прошла концертно-игровая программа «Рождественская встреча», приуроченная к празднованию Рождества Христова.
На сцене прозвучали рождественские песни, тропари и колядки известных европейских и российских композиторов в исполнении участников вокальной студии «Крещендо» и солистов студии академического пения.
Кроме того, гости приняли участие в тематической викторине, а закончилось мероприятие чаепитием.
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