Рождественские встречи в «Творческом лицее»

12 января в «Творческом лицее» прошла концертно-игровая программа «Рождественская встреча», приуроченная к празднованию Рождества Христова.

На сцене прозвучали рождественские песни, тропари и колядки известных европейских и российских композиторов в исполнении участников вокальной студии «Крещендо» и солистов студии академического пения.

Кроме того, гости приняли участие в тематической викторине, а закончилось мероприятие чаепитием.

zelenogradnews.ru

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