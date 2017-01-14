Главная  »  Досуг  »  Рождественские встречи в «Творческом лицее»

Рождественские встречи в «Творческом лицее»

12 января в «Творческом лицее» прошла концертно-игровая программа «Рождественская встреча», приуроченная к празднованию Рождества Христова.

На сцене прозвучали рождественские песни, тропари и колядки известных европейских и российских композиторов в исполнении участников вокальной студии «Крещендо» и солистов студии академического пения.

Кроме того, гости приняли участие в тематической викторине, а закончилось мероприятие чаепитием.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.