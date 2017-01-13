Живопись и графика Вячеслава Нефедова

13 января в Культурном центре «Зеленоград» открылась выставка живописи и графики Вячеслава Нефедова.

Вячеслав Нефедов пишет свои картины в деревне Рязанской области, где у него есть мастерская. Его интерес – глиняная игрушка, народный фольклор, традиции и обычаи русского народа.

Он работает в разных техниках и стилях, но большинство его картин – это пейзажи маслом и гуашью. На полотнах художника можно увидеть и натюрмортные постановки, и портреты, и цветочные композиции. Кроме этого, Вячеслав Нефедов создает произведения на библейские и евангельские сюжеты, а также по мотивам народного фольклора.

Основная идея этой выставки – показать зрителям, что в каждом из нас живет художник. Каждый человек может рисовать в любом возрасте, главное – не бояться творить и выходить за рамки привычного образа мышления.

Вячеслав Нефедов – непрофессиональный художник. Родился 20 ноября 1938 года в Москве. Получив образование в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, на протяжении многих лет работает на Московском вертолетном заводе имени М. Л. Миля.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00 по 2 февраля. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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