«Рождественская лыжня» пройдет 14 января

14 января на трассе за стадионом «Ангстрем» пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».

Мужчинам предстоит преодолеть 10 км , женщинам – 5 км. Победители будут определены в четырех возрастных группах у мужчин и трех возрастных группах у женщин.

Старт гонок назначен на 14:00. Регистрация участников начнется в 12:30.

Кроме того, в рамках мероприятия можно будет выполнить норматив ГТО по бегу на лыжах. Для этого необходим медицинский допуск и УИН участника комплекса ГТО.

Напомним, гонка «Рождественская лыжня» была запланирована на 8 января, но из-за сильных морозов соревнования были перенесены.

zelenogradnews.ru

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