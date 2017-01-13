«Рождественская лыжня» пройдет 14 января
- Пятница, Январь 13, 2017, 4:50
- Спорт
- Добавить комментарий
14 января на трассе за стадионом «Ангстрем» пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».
Мужчинам предстоит преодолеть 10 км , женщинам – 5 км. Победители будут определены в четырех возрастных группах у мужчин и трех возрастных группах у женщин.
Старт гонок назначен на 14:00. Регистрация участников начнется в 12:30.
Кроме того, в рамках мероприятия можно будет выполнить норматив ГТО по бегу на лыжах. Для этого необходим медицинский допуск и УИН участника комплекса ГТО.
Напомним, гонка «Рождественская лыжня» была запланирована на 8 января, но из-за сильных морозов соревнования были перенесены.
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.