23 ноября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет музыкальный творческий вечер «Музыкальное настроение», на котором свои концертные номера представят творческие личности Зеленограда, не боящиеся проявить себя и желающие выступать на сцене.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

Кроме того, культурный центр предлагает творческим лицам рост исполнительского мастерства, обмен опытом, реализацию творческого потенциала и приглашает проявить себя на сценических площадках. Заявку с указанием ФИО и контактного телефона можно отправить на электронную почту.

zelenogradnews.ru

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