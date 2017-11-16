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Синичкин день

В преддверии экологического праздника «Синичкин день», который отмечается 12 ноября, в Культурном центре «Доброволец» прошел мастер-класс, где ребята вспомнили основные приемы и правила работы с бумагой, клеем и ножницами и своими руками создали синичку из бумаги.

Кроме того, дети познакомились с зимующими птицами, закрепили знания о том, какие звуки издают птицы, услышали различные истории про птиц, обсудили их оперение и окраску, узнали новые факты и приметы, а также прочитали стихи о птицах.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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