Стоматологические услуги по полису ОМС: зубная помощь без прайса
- Среда, Ноябрь 15, 2017, 17:35
- Здравоохранение
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Время от времени каждому приходится обращаться за стоматологической помощью. Как вылечить зубы качественно и бесплатно, а за что всё-таки придётся заплатить, читателям расскажут эксперты страховой медицинской организации ВТБ Медицинское страхование.
Можно ли воспользоваться услугами стоматолога бесплатно?
Стоматология включена в перечень бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Причём бесплатные услуги по страховому полису можно получить как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Записаться на приём к врачу можно через портал государственных услуг, а также по телефону регистратуры больницы.
Каков порядок оказания стоматологической помощи населению в стоматологической поликлинике?
Для того чтобы попасть на приём к врачу, нужно заблаговременно обратиться в регистратуру государственного учреждения здравоохранения. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Специалист оформит амбулаторную карту пациента, с которой можно будет отправиться на приём.
Какие стоматологические услуги оказываются бесплатно по полису ОМС?
Перед началом лечения врач обязан проинформировать пациента о перечне услуг, которые могут быть ему оказаны бесплатно, плане предстоящего лечения, возможных рисках лечения. Бесплатно проводится осмотр, приём и консультация зубного врача.
По полису ОМС проводится и лечение зубов: кариеса, пульпита, периодонтита, лечение пародонта и слизистой оболочки рта, лечение некариозных поражений твёрдых тканей зубов, вскрытие абцесса в ротовой полости, удаление зубов, рентгенологическое обследование и физиотерапевтические процедуры в рамках лечения, а также лекарства, включённые в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2017 год.
Какие услуги пациент оплачивает самостоятельно?
На сегодняшний день в базовую программу ОМС не входят отбеливание зубов, имплантация, протезирование зубов. Но есть льготные категории граждан, которым полагается бесплатное протезирование за счёт государственного бюджета. Это ветераны ВОВ и боевых действий, чернобыльцы и другие категории, полный перечень которых указан в постановлении правительства РФ от 30.07.1994 г. №890. Кроме того, российские регионы могут вводить дополнительные программы зубопротезирования.
При возникновении сомнений в необходимости оплаты той или иной медицинской услуги, рекомендуется обратиться за разъяснениями в свою страховую компанию, которая по закону выступает бесплатным адвокатом пациента, консультирует по всем вопросам и помогает защитить права на качественную бесплатную медицинскую помощь.
Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС)
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