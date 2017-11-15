Стоматологические услуги по полису ОМС: зубная помощь без прайса

Время от времени каждому приходится обращаться за стоматологической помощью. Как вылечить зубы качественно и бесплатно, а за что всё-таки придётся заплатить, читателям расскажут эксперты страховой медицинской организации ВТБ Медицинское страхование.

Можно ли воспользоваться услугами стоматолога бесплатно?

Стоматология включена в перечень бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Причём бесплатные услуги по страховому полису можно получить как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Записаться на приём к врачу можно через портал государственных услуг, а также по телефону регистратуры больницы.

Каков порядок оказания стоматологической помощи населению в стоматологической поликлинике?

Для того чтобы попасть на приём к врачу, нужно заблаговременно обратиться в регистратуру государственного учреждения здравоохранения. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Специалист оформит амбулаторную карту пациента, с которой можно будет отправиться на приём.

Какие стоматологические услуги оказываются бесплатно по полису ОМС?

Перед началом лечения врач обязан проинформировать пациента о перечне услуг, которые могут быть ему оказаны бесплатно, плане предстоящего лечения, возможных рисках лечения. Бесплатно проводится осмотр, приём и консультация зубного врача.

По полису ОМС проводится и лечение зубов: кариеса, пульпита, периодонтита, лечение пародонта и слизистой оболочки рта, лечение некариозных поражений твёрдых тканей зубов, вскрытие абцесса в ротовой полости, удаление зубов, рентгенологическое обследование и физиотерапевтические процедуры в рамках лечения, а также лекарства, включённые в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2017 год.

Какие услуги пациент оплачивает самостоятельно?

На сегодняшний день в базовую программу ОМС не входят отбеливание зубов, имплантация, протезирование зубов. Но есть льготные категории граждан, которым полагается бесплатное протезирование за счёт государственного бюджета. Это ветераны ВОВ и боевых действий, чернобыльцы и другие категории, полный перечень которых указан в постановлении правительства РФ от 30.07.1994 г. №890. Кроме того, российские регионы могут вводить дополнительные программы зубопротезирования.

При возникновении сомнений в необходимости оплаты той или иной медицинской услуги, рекомендуется обратиться за разъяснениями в свою страховую компанию, которая по закону выступает бесплатным адвокатом пациента, консультирует по всем вопросам и помогает защитить права на качественную бесплатную медицинскую помощь.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru