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Полицейские Зеленограда приняли участие в донорской акции

В преддверии Национального дня донора, 19 апреля, сотрудники ГИБДД Зеленограда совместно с представителями Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» провели в отделении трансфузиологии городской больницы донорскую акцию по безвозмездной сдаче крови.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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