Полицейские Зеленограда приняли участие в донорской акции
- Четверг, Апрель 20, 2017, 18:32
- Здравоохранение, Разное
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В преддверии Национального дня донора, 19 апреля, сотрудники ГИБДД Зеленограда совместно с представителями Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» провели в отделении трансфузиологии городской больницы донорскую акцию по безвозмездной сдаче крови.
Фотографии УВД Зеленограда
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