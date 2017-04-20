Весенний открытый чемпионат Зеленограда по кроссфиту

Открытый чемпионат Зеленограда по кроссу с препятствиями пройдет 20 мая. Его трасса будет пролегать по берегу Большого и Малого городских прудов, вдоль реки Сходня, в Дашковском лесу и в парке Победы. Старт и финиш – в зоне пляжа Большого городского пруда.

Соревнования пройдут среди мужчин, женщин и пар на дистанциях 2 и 6 километров. Препятствия на дистанции будут аналогичны тем, что используются в таких популярных гонках с препятствиями, как «Стань человеком», «Гонка героев» или «Гонка гладиаторов», но адаптированные для спортсменов с начальным и средним уровнем физической подготовки.

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет производиться в ФОК «Савёлки» (улица Озёрная, дом 2) с 8:30 до 15:00.

В 9:30 начнутся показательные выступления. В 10:00, 11:00 и 12:00 стартуют забеги на 2 километра, а в 14:00, 15:00 и 15:40 – на 6 километров.

Соревнования проводятся благотворительным фондом «Содействие социальным и демократическим реформам» при поддержке Центра физической культуры и спорта Зеленограда, префектуры ЗелАО, управ районов и Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Более подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.

zelenogradnews.ru

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