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Сбор гуманитарной помощи детям Сирии

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы организует с 25 января по 3 февраля проведение сбора гуманитарной помощи в виде предметов первой необходимости детям Сирийской Арабской Республики.

Рекомендации по видам помощи:

  • детское питание;
  • сухое молоко;
  • консервы;
  • тушёнка и иные продукты;
  • теплая одежда (новая);
  • постельные принадлежности для детей от грудного возраста до 3-х лет (новые).

Продукты должны быть с длительными сроками хранения.

Гуманитарную и благотворительную помощь можно принести в пункт приема Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский» (корпус 205А, кабинет 310).

График приема помощи:

  • понедельник-четверг с 9:00 до 18:00;
  • пятница с 9:00 до 16:45;
  • обед с 13:00 до 13:45.

Дополнительная информация по телефону 8 (499) 736-85-41.

zelenogradnews.ru

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