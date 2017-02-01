Сбор гуманитарной помощи детям Сирии
- Среда, Февраль 1, 2017, 15:47
- Разное
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Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы организует с 25 января по 3 февраля проведение сбора гуманитарной помощи в виде предметов первой необходимости детям Сирийской Арабской Республики.
Рекомендации по видам помощи:
- детское питание;
- сухое молоко;
- консервы;
- тушёнка и иные продукты;
- теплая одежда (новая);
- постельные принадлежности для детей от грудного возраста до 3-х лет (новые).
Продукты должны быть с длительными сроками хранения.
Гуманитарную и благотворительную помощь можно принести в пункт приема Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский» (корпус 205А, кабинет 310).
График приема помощи:
- понедельник-четверг с 9:00 до 18:00;
- пятница с 9:00 до 16:45;
- обед с 13:00 до 13:45.
Дополнительная информация по телефону 8 (499) 736-85-41.
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