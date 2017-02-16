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В детских садах №852 и №1692 прошла акция «Пешеходный переход»

Сотрудники Культурного центра «Доброволец» совместно с инспекторами ГИБДД Зеленограда в дошкольных отделениях школ №852 и №1692 провели акцию по безопасности дорожного движения «Пешеходный переход».

Малышам напомнили значения сигналов светофора, а также рассказали правила безопасного поведения на дорогах города и необходимости соблюдения ПДД при переходе проезжей части.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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