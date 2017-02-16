Выставка авторских головных уборов
- Четверг, Февраль 16, 2017, 14:15
- Досуг
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В клубе «Радуга» Культурного центра «Зеленоград» открылась приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня выставка авторских головных уборов «Шляпная мастерская», созданных воспитанниками творческой студии «Мозаика» и изостудии «Забава».
На выставке представлены неповторимые мужские и женские головные уборы разнообразных моделей из бумаги, фетра и других материалов, украшенные цветами, бусинками, перышками, лентами, которые ребята под руководством Галины Митиной придумали и сделали в различных техниках декоративно-прикладного искусства.
Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 25 марта. Вход свободный.
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