Мастер-класс по созданию сувениров ко Дню защитника Отечества

22 февраля в клубе «Силуэт» Культурного центра «Зеленоград» для детей от 5 лет состоится мастер-класс по созданию маленьких сувениров-сюрпризов для пап «Подарю я папе маленький сюрприз».

Участники вместе с руководителем детской студии керамики «Горшеня» Еленой Арсеньевой познакомятся с керамическим ремеслом, освоят различные техники работы с глиной, попробуют себя в качестве скульптора и художника-декоратора, изготовят авторский сувенир к 23 февраля и распишут его керамическими красками.

Начало мастер-класса в 16:30. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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