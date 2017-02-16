19 февраля в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) тренер по ораторскому искусству и риторике с профессиональными знаниями и опытом в таких областях, как маркетинг и PR Дарья Савадерова проведет тренинг «Публичное выступление по рецепту актеров», который предназначен для всех, кто испытывает затруднения в публичных выступлениях, хочет быть более свободным в общении с людьми, усовершенствовать свои коммуникационные навыки и просто заинтересован в комплексном саморазвитии.

Программа занятия основана на упражнениях из актерского мастерства, сценического движения, техники и культуры речи.

Начало тренинга в 14:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация в группе мероприятия в сети «ВКонтакте».

zelenogradnews.ru

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