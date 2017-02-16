Профилактическая беседа с учащимися школы №718

Сотрудники ОДН по районам Силино и Старое Крюково и представитель Общественного совета при УВД приняли участие в профилактической беседе «Ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера, противодействие экстремизму и терроризму в молодёжной среде» с учащимися школы №718.

Представители правоохранительных органов рассказали школьникам об ответственности, которая лежит на каждом гражданине Российской Федерации за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера, и мерах, которые следует предпринимать, чтобы противостоять вовлечению в данные проявления.

Обучающихся ознакомили с понятием экстремизм, а также его проявлениями в различных сферах человеческой жизнедеятельности: политике, межнациональных и межэтнических отношения, религиозной жизни, экологической сфере, искусстве, музыке, литературе. Приводились конкретные примеры и выдержки из законодательных актов. Чтобы тема была понятна учащимся, своими вопросами гости вызывали школьников на диалог, где ребята могли высказать свое мнение и отношение к затрагиваемой теме, формируя непринятие данных форм проявлений.

Перед ребятами выступили: помощник прокурора Зеленоградского АО города Москвы Цыганова Н. В., заместитель председателя Общественного Совета при УВД по Зеленоградскому АО Кузнецов А. З., начальник филиала №26 УИИ УФСИН России по городу Москве Мозжухин А. В., начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Глазунов М. А., юрисконсульт ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Лапина А. С., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино г. Москвы Малинина Е. В.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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