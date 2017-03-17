В Зеленограде прошел женский автоквест «8 метров над уровнем марта»

11 марта в Зеленограде прошел женский автомобильный квест «8 метров над уровнем марта», приуроченный к Международному женскому дню.

В мероприятии приняли участие 15 отважных автоледи со своим экипажем, которым предстояло подобно известной героине произведения В. Катаева «Цветик-семицветик» окунуться в сказку и побывать в разных интересных местах нашего города и разгадать несложные загадки.

На старте каждая участница получила конверт с загадками, разгадав которые можно было определить место контрольных точек, где необходимо отметиться, сделав фотографию.

Быстрее всех маршрут прошли:

Анастасия Насырова (ее команда выполнила все задания) Лилия Ахмадулина Оксана Самусенко

Все участницы были награждены дипломами, памятными подарками от партнеров мероприятия: ЗелЦветОпт (создал весеннее настроение своими нежными букетами каждой участнице); Автосфера сервис, Кафе «Легенда», Фитнес-клуб «Мой фитнес», Салон красоты «Альбина», шоу-рум Paradise Style (подготовили сертификаты каждой участнице на свои услуги), а также получили замечательные капкейки ручной работы от «Вкусняшки от милой Дашки».

Организаторами мероприятия выступили Культурный центр «Доброволец» совместно с клубом путешественников «ЗелТрофи», представители которого также получили подарки от Blackfisk Company и кузовного цеха X-primeauto.ru

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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