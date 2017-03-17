В Зеленограде выбрали лучших диджеев

12 марта в Культурном центре «Зеленоград» прошел конкурс среди диск-жокеев-профессионалов и любителей «Битва диджеев», в котором приняли участие 13 диджеев из Зеленограда.

Конкурсанты оценивались по 30 бальной системе по четырем пунктам: артистизм, психология танцпола, оригинальность сыгранной подборки музыки и сведение треков.

На сцене дискозала выступили рэперы Харут и ДЖЕМ, ансамбль эстрадного танца «Галас», резидент студии танцев «Likeloft» Александра Родина, спортсмены секции рукопашного боя «Ратибор» и Шамиль Киласханов. Провел мероприятие Александр Котляренко.

Оценивали участников педагог, профессиональная танцовщица, общественный деятель, организатор развлекательных мероприятий Наталия Моисейкина, дизайнер спецпроектов медиа-холдинга «РБК» Екатерина Лазовская, предприниматель, некогда представитель event-индустрии Сергей Герваш, общественный советник главы управы района Крюково Артур Шевелло, звукорежиссер Артём Авилов, первый заместитель главы управы района Крюково Евгений Ковшенков.

Победителем битвы стал DJ Tim Mind, который получил кубок и подарочный сертификат на посещение батутного центра «Adult sport». Второе место занял DJ YARIKRush, третье – DJ PROMI (Роман Шишков) и DJ Pavel Ignatenko. Все финалисты получили возможность выступить на Дне молодежи 25 июня в парке Победы.

Мероприятие организовал Культурный центр «Зеленоград» при поддержке магазина правильного питания «Диет-секрет», магазина комиксов «ZelComics» и батутного центра «Adult sport».

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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