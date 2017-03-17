Пьяный водитель устроил ДТП на Панфиловском проспекте

15 марта около 21:40 автомобиль Volvo XC90, которым управлял 43-летний зеленоградец в состоянии алкогольного опьянения и без документов, при перестроении напротив корпуса 1801А врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Nissan Almera под управлением 41-летнего жителя Зеленограда, а затем столкнулся с впереди следовавшим автобусом маршрута №476М (Зеленоград – станция метро «Речной вокзал»), за рулем которого находился 41-летний уроженец бывшей союзной республики СНГ.

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и 37-летний пассажир автомобиля Volvo. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу.

На водителя Volvo составлены административные материалы по части1 статьи 12.8 КРФ об АП, части 1, 2 статьи 12.3 КРФ об АП, части 1 статьи 12.37 КРФ об АП.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru

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