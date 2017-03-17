За один вечер в ДТП пострадали три пешехода

За один вечер 15 марта на дорогах Зеленограда пострадали три пешехода.

Так, около 19:20 автомобиль Subaru Outback под управлением 50-летнего зеленоградца следуя по улице Заводская напротив дома 12Б на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнюю жительницу Зеленограда. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. С переломом левого плеча она была доставлена в городскую больницу.

Около 20:35 автомобиль Toyota RAV4 под управлением 37-летней жительницы Московской области следуя по улице Михайловка напротив корпуса 1420 сбила на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину женщину, после чего на своем автомобиле отвезла пострадавших в травмпункт 201-й поликлиники, где им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

zelenogradnews.ru

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