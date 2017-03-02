12 марта в Зеленограде состоится битва диджеев

В рамках Всемирного дня диджея, который отмечается 9 марта, в клубе Z1 Культурного центра «Зеленоград» 12 марта пройдет конкурс среди диск-жокеев «Битва диджеев». Приглашаются как профессионалы, так и любители.

Участники смогут продемонстрировать свое мастерство и посмотреть на творчество коллег, а зрителям – послушать подборку различных музыкальных сетов и пообщаться напрямую с авторами миксов.

Каждый диджей будет иметь возможность представить свою подборку музыкальных композиций длиной до 15 минут. В судейство приглашены представители диджей-культуры Зеленограда.

Для участия в отборочном этапе диджеям необходимо до 10 марта оставить заявку в группе мероприятия или отправить ее по электронной почте.

Успешно выступившие конкурсанты смогут стать участниками праздника, посвященного Дню молодежи, который состоится 26 июня в парке Победы.

Начало мероприятия в 18:00. Участие диджеев бесплатное, вход для зрителей – 100 рублей.

zelenogradnews.ru