Спортивный праздник для всей семьи

Спортивно-игровая программа для всей семьи «Веселые старты» пройдет 24 января в клубе «Радуга» (корпус 1013А). Каждый участник, независимо от возраста, сможет проявить свою силу, ловкость, быстроту, точность и смекалку, приняв участие в различных эстафетах.

Проведет мероприятие руководитель секции карате «Начало» и группы здоровья «Гимнастика для всех», обладатель 3 кю киокушин карате, дипломов и сертификатов за участие в различных спортивных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата Москвы по киокушинкай карате 2008 года Татьяна Филимонова.

Участники должны быть в спортивной форме и сменной обуви.

Начало праздника в 17:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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