Концерт, посвященный Владимиру Высоцкому
- Пятница, Январь 13, 2017, 1:13
- Досуг
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24 января в Культурном центре «Доброволец» пройдет музыкально-литературный концерт, посвященный Владимиру Высоцкому.
Для гостей прозвучат песни, стихи, композиции из творчества Владимира Высоцкого в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Заряны, Алексея Руженцева и других зеленоградских артистов.
Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.
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