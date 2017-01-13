24 января в Культурном центре «Доброволец» пройдет музыкально-литературный концерт, посвященный Владимиру Высоцкому.

Для гостей прозвучат песни, стихи, композиции из творчества Владимира Высоцкого в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Заряны, Алексея Руженцева и других зеленоградских артистов.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru