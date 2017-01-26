Он пел, как жил

24 января, в преддверии дня рождения Владимира Высоцкого, в Культурном центре «Доброволец» для жителей Зеленограда прошел музыкально-литературный концерт, посвященный его творчеству.

На сцене прозвучали песни, стихи и композиции из творчества Владимира Высоцкого, которые исполнили лауреат российских и международных конкурсов автор-исполнитель Заряна, Алексей Руженцев и другие зеленоградские артисты.

Зрители с удовольствием подпевали артистам, делились своими воспоминаниями и впечатлениями о концертах тех лет, в частности, концертах Владимира Высоцкого, которые состоялись на заводе «Микрон» в 1978 году.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

Еще по теме