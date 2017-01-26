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В здании хосписа №6 прошло пожарно-тактическое учение

По замыслу учений в результате проведения ремонтных работ произошло возгорание строительных конструкций в регистратуре хосписа №6, расположенного в корпусе 1701. В результате пожара пострадали 7 человек, двое из них погибли.

В ходе учений были отработаны эвакуация населения из зоны опасности, разведка места чрезвычайной ситуации, локализация и тушение пожара, поиск пострадавших, деблокирование и оказание первой помощи, вывод из зоны опасности, проведение других неотложных работ.

Кроме того, совместно с администрацией объекта пожарные и спасатели отрабатывали взаимодействие по тушению условного пожара и эвакуации людей, на практике проверяя реальность планов и действий спецслужб и служб обеспечения объекта, правила эвакуации при пожаре с пациентами и персоналом.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru


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