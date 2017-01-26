В здании хосписа №6 прошло пожарно-тактическое учение
- Четверг, Январь 26, 2017, 16:36
- Разное
- Добавить комментарий
По замыслу учений в результате проведения ремонтных работ произошло возгорание строительных конструкций в регистратуре хосписа №6, расположенного в корпусе 1701. В результате пожара пострадали 7 человек, двое из них погибли.
В ходе учений были отработаны эвакуация населения из зоны опасности, разведка места чрезвычайной ситуации, локализация и тушение пожара, поиск пострадавших, деблокирование и оказание первой помощи, вывод из зоны опасности, проведение других неотложных работ.
Кроме того, совместно с администрацией объекта пожарные и спасатели отрабатывали взаимодействие по тушению условного пожара и эвакуации людей, на практике проверяя реальность планов и действий спецслужб и служб обеспечения объекта, правила эвакуации при пожаре с пациентами и персоналом.
Фотографии МЧС Зеленограда
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.