Мастер-класс по созданию ключницы «Корзина с цветами»

В клубе «Силуэт» (корпус 1432) Культурного центра «Зеленоград» 18 января руководитель студии керамики «Дилижанс» Елена Емельянова проведет мастер-класс по изготовлению ключницы в виде корзины с цветами.

Гости научатся готовить глину к работе, раскатывать пласт с помощью специального оборудования, формировать скульптурную форму и расписывать ее керамическими красками, а также слепят и раскрасят изделие в течение одного занятия.

Начало мастер-класса в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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