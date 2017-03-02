В Зеленограде закроют лыжный сезон масс-стартами

4 марта на стадионе «Ангстрем» пройдет спортивно-массовое мероприятие «Закрытие лыжного сезона «Масс-старт». В рамках мероприятия состоится два старта.

В 11:00 на дистанцию 1 километр выйдут дети, их родители, а также участники костюмированного забега. Все участники получат памятные и сладкие призы, а для обладателя самого необычного костюма организаторами предусмотрен отдельный приз. Участие в забеге бесплатное. Регистрация в день проведения мероприятия на стадионе «Ангстрем» с 9:30 до 10:45.

В 12:00 на старт выйдут мужчины и женщины старше 18 лет, которым предстоит преодолеть 30 и 15 километров соответственно. Всех спортсменов ждут подарки от федерации лыжных гонок и биатлона, а победители и призеры среди мужчин и женщин будут награждены медалями, грамотами и призами от компании 4sport. Регистрация с 9:30 до 11:30. Размер стартового взноса составляет 300 рублей (для пенсионеров – 200 рублей).

Для спортсменов будут работать теплые раздевалки, камера хранения и полевая кухня МЧС.

Всем участникам необходимо иметь с собой справку от врача или подписать при регистрации заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья.

Контактный телефон организаторов 8 (926) 724-77-57.

zelenogradnews.ru

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