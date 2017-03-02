Главная  »  Досуг  »  Ретро-вечер «Тепло души», посвященный Международному женскому дню

Ретро-вечер «Тепло души», посвященный Международному женскому дню

7 марта в Культурном центре «Зеленоград» для любителей танцевальной классики и мелодий прошлых лет состоится ретро-вечер «Тепло души», посвященный Международному женскому дню.

В концертной программе примут участие балетная студия «Грация», театр танца «Сапфир», вокальное объединение «Старый патефон», творческая мастерская «Качели», танцевально-спортивный клуб «Весна».

После концерта в фойе Культурного центра начнется танцевальная программа.

Начало концерта в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.