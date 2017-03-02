Ретро-вечер «Тепло души», посвященный Международному женскому дню
- Четверг, Март 2, 2017, 12:35
- Досуг
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7 марта в Культурном центре «Зеленоград» для любителей танцевальной классики и мелодий прошлых лет состоится ретро-вечер «Тепло души», посвященный Международному женскому дню.
В концертной программе примут участие балетная студия «Грация», театр танца «Сапфир», вокальное объединение «Старый патефон», творческая мастерская «Качели», танцевально-спортивный клуб «Весна».
После концерта в фойе Культурного центра начнется танцевальная программа.
Начало концерта в 18:30. Вход свободный.
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