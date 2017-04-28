Открывается сезон проката веломобилей
- Пятница, Апрель 28, 2017, 12:51
- Досуг, Транспорт
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С 30 апреля на территории автогородка около Школьного озера возобновляет свою работу после зимнего периода пункт проката веломобилей.
Гости смогут прокатиться по дорожкам со специальными знаками дорожного движения, пешеходными зебрами, макетами зданий и подземными переходами.
В прокате имеются как вело- и электромобили, так и велосипеды и детские педальные автомобили.
Пункт проката работает ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00 В связи с погодными условиями, режим работы может быть изменен.
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