Полис ОСАГО теперь можно оформлять в электронном виде

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности, которые обязывают страховые компании обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в электронном виде необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с жалобой в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы (115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, дом 2; телефон 8 (495) 950-21-90, факс 8 (499) 230-34-12), заполнить электронную форму в интернет-приемной на сайте Банка России либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; fps@cbr.ru, 8 (800) 250-40-72).

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