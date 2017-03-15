Профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей»
- Среда, Март 15, 2017, 16:25
- Транспорт
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С 27 марта по 2 апреля в Зеленограде пройдет общегородское профилактическое мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «ГИБДД в защиту детей», которое приурочено к весенним школьным каникулам.
Основными целями и задачами профилактического мероприятия является предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города, а также проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения Правил дорожного движения.
В период проведения рейда сотрудниками ГИБДД Зеленограда запланирован ряд дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, таких как «Ваш пассажир – ребенок», «Маленький пешеход», «Велосипедист, скутерист» и другие.
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