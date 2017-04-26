«Школа дорожной безопасности» приехала в Зеленоград

Учащиеся 1-4 классов школы №852 посетили специализированный учебный автобус-тренажёр «Школа дорожной безопасности», предназначенный для проведения занятий по практическому обучению детей основам безопасности дорожного движения, который прибыл 24 апреля в Зеленоград.

Этот автобус является единственным в России полноценным учебным классом «на колёсах», оборудованным специальной системой имитации отрыва сидений, которая наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при столкновении либо резком торможении.

Под руководством сотрудников ГИБДД Зеленограда школьники просмотрели и обсудили тематические мультфильмы, познакомились с историей изобретения ремней безопасности, научились пользоваться этими приспособлениями и на собственном опыте испытали действия ремней безопасности.

На примере манекена Гоши ребята увидели, что происходит при резком торможении, если не пристегнуться ремнями безопасности и поняли, насколько важны ремни безопасности для пассажиров.

За три часа работы учебный класс посетили 396 детей.

Фотографии предоставлены УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru