«Школа дорожной безопасности» приехала в Зеленоград
- Среда, Апрель 26, 2017, 0:08
- Транспорт
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Учащиеся 1-4 классов школы №852 посетили специализированный учебный автобус-тренажёр «Школа дорожной безопасности», предназначенный для проведения занятий по практическому обучению детей основам безопасности дорожного движения, который прибыл 24 апреля в Зеленоград.
Этот автобус является единственным в России полноценным учебным классом «на колёсах», оборудованным специальной системой имитации отрыва сидений, которая наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при столкновении либо резком торможении.
Под руководством сотрудников ГИБДД Зеленограда школьники просмотрели и обсудили тематические мультфильмы, познакомились с историей изобретения ремней безопасности, научились пользоваться этими приспособлениями и на собственном опыте испытали действия ремней безопасности.
На примере манекена Гоши ребята увидели, что происходит при резком торможении, если не пристегнуться ремнями безопасности и поняли, насколько важны ремни безопасности для пассажиров.
За три часа работы учебный класс посетили 396 детей.
Фотографии предоставлены УВД Зеленограда
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