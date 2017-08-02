Выездной прием граждан руководителями отделов полиции в августе

В августе 2017 года руководящий состав территориальных отделов полиции проведет выездной прием граждан.

7 августа (понедельник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Крюково (корпус 1444) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по району Крюково г. Москвы Сулимановым Маратом Харисовичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 717-46-62.

8 августа (вторник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Старое Крюково (корпус 830) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы Городецким Артемом Юрьевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.

10 августа (четверг) с 16:00 до 18:00 в помещении управы района Савелки (корпус 311) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы Радченко Сергеем Александровичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.

zelenogradnews.ru

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