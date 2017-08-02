Сезонная профилактическая акция на водоемах Зеленограда
- Среда, Август 2, 2017, 12:27
- Разное
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29 июля сотрудники МЧС Зеленограда провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на водных объектах округа и случаев гибели на них людей.
Особое внимание уделялось занятиям детей во время летнего отдыха.
МЧС рекомендует гражданам:
- регулярно проводить профилактические беседы с детьми о правилах поведения вблизи водоемов;
- тщательно следить за своими детьми, не допускать игр возле водоемов;
- не заходить в воду и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в единую службу спасения по телефону «101».
Фотографии МЧС «Зеленограда»
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