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Сезонная профилактическая акция на водоемах Зеленограда

29 июля сотрудники МЧС Зеленограда провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на водных объектах округа и случаев гибели на них людей.

Особое внимание уделялось занятиям детей во время летнего отдыха.

МЧС рекомендует гражданам:

  • регулярно проводить профилактические беседы с детьми о правилах поведения вблизи водоемов;
  • тщательно следить за своими детьми, не допускать игр возле водоемов;
  • не заходить в воду и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в единую службу спасения по телефону «101».

Фотографии МЧС «Зеленограда»

zelenogradnews.ru


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