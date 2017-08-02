Балетмейстер КЦ «Зеленоград» стал призером профессионального конкурса

Руководитель студии «Зеленоградский бал» Виталий Митин получил диплом 3-й степени и стал победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» за видеоролик «Моя миссия в реализации культурной политики в городе Москве» конкурса профессионального мастерства «Лучший культурно-просветительный работник города Москвы – 2017», финал которого состоялся в рамках городского конкурса «Московские мастера» 25 июля в Московском многофункциональном культурном центре.

Виталий Митин рассказал о возглавляемом им коллективе и своих шагах по развитию бальной культуры в столице. Вместе с ним на сцене выступили скрипачка Светлана Филиппова, певец Михаил Барцев, участники коллектива «Зеленоградский бал».

1-е и 2-е место заняли режиссер массовых представлений отдела социокультурных проектов Центра культуры и искусства «Меридиан» Ольга Саратова с проектом «Речевой ребрендинг, или как говорить красиво» и проектный менеджер ММКЦ Алексей Мельков с городским проектом «Литературный нетворкинг» соответственно.

За главный приз боролись руководители, педагоги, хореографы, вокалисты творческих коллективов, менеджеры отделов проектной и рекламной деятельности культурных центров столицы. Конкурсанты в течение нескольких часов защищали проекты на тему «Из прошлого – с опытом, с целями – в будущее».

На участие в заочном этапе конкурса подали заявки более 30 сотрудников культурно-досуговых учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, из которых в финал прошли 12 участников.

В состав жюри вошли председатель Московского городского профессионального союза работников культуры Надежда Чапарова, первый заместитель генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Павел Хлопин, директор ММКЦ Мария Паладий и другие. Главными критериями оценки конкурсантов стали умение продемонстрировать творческую инициативу, инновационные авторские идеи, личный вклад в развитие культуры города.

Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки от партнеров, а победители – почетные грамоты и денежными призы: 40 тысяч рублей за 3-е место, 60 тысяч рублей за 2-е место и 100 тысяч рублей за 1-е место.

Помимо Виталия Митина Культурный центр «Зеленоград» представляла и. о. заведующей клубом «Радуга» Наталья Парфенова, которая подготовила проект на тему «Культпоход», однако по результатам общего количества баллов в финал конкурса она не попала.

Напомним, конкурс «Лучший культурно-просветительный работник города Москвы» проходил в столице уже в 19-й раз при поддержке Департамента культуры города Москвы и Московского профсоюза работников культуры. В 2015 году заведующая сектором по работе с молодежью Культурного центра «Зеленоград» Наталья Пфайфер получила диплом 2-й степени.

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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