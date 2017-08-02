Парк летнего периода
- Среда, Август 2, 2017, 13:08
- Досуг, Карусель, Фото
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29 июля в парке Победы прошел очередной праздник в рамках проекта «Парк летнего периода».
В этот день на территории парка проходили различные бесплатные мастер-классы и интерактивные программы.
Так, сотрудники центра Greenlab проводили мастер-классы по рисованию 3D-ручками: помогали участникам освоиться с инструментами для рисования и объяснили способы создания объемных фигур.
Преподаватель рисунка, живописи и композиции детской художественной школы №9 Олег Кузнецов помогал всем желающим научиться рисовать карандашами: рассказывал о правилах построения композиции, линий, передачи цвета, наложения теней и текстуры, секретах размещения объектов на рисунке.
В музыкальной программе мероприятия приняли участие Ольга Еремина и Игорь Ванюшин, исполнившие мировые джазовые хиты.
Для любителей йоги на летней веранде прошли занятия от клуба «Процветание», которые провела тренер Ида Кранкурс.
Для самых маленьких гостей праздника были организованы игры и танцы с аниматорами Культурного центра «Зеленоград».
Кроме того, желающие могли поиграть в настольные игры от крупнейшего издательства Hobby World, настольный теннис, настольный футбол и другие подвижные игры.
Следующий «Парк летнего периода» состоится 12 августа. Начало в 16:00.
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