В фойе второго этажа Культурного центра «Зеленоград» открылась фотовыставка Игоря Коровкина «Любимые места: от Карелии до Крыма». На снимках фотохудожника запечатлена уникальная природа Крыма, Карелии и других уголков нашей страны.

Вниманию зрителей будет представлена небольшая часть фотографий автора, каждая из которых – это кусочек жизни, остановленное мгновение, мысли и глубина фотографа.

Игорь Коровкин родился в 1965 году. Окончил МИЭТ. Живет и работает в Зеленограде. Снимает, чтобы реализовать потребность отображать увиденное, показать красоту и гармонию окружающего мира. Большая часть работ – результат путешествий. Любимые места — Крым, Карелия, Кольский полуостров, Байкал, Суздаль, Городец, Старая Русса, Тверь, Новгород, Владимир, Юрьев-Польский, Санкт-Петербург, Медвежьегорск, Архангельская и Новгородская области.

На счету автора более 10 выставочных проектов, в том числе в Центральном доме журналиста, в выставочном зале «Арт-холл Юго-Восток» (ВЗ «Выхино»), в выставочном зале «Зеленоград», в зеленоградском историко-краеведческом музее.

Выставка будет открыта до 31 августа ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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