Дни открытых дверей в клубе «Силуэт»

Клуб «Силуэт» начинает набор детей и взрослых в студии на новый творческий сезон 2017-2018 годов по следующим направлениям: танцы, театр, раннее развитие, здоровье и спорт, научно-техническое, декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут.

Уже более 25 лет клуб «Силуэт» (структурное подразделением Культурного центра «Зеленоград») является центром творческого развития, полезного досуга и формирования здорового образа жизни. Студии и мастерские клуба предоставляют широкий спектр направлений творческого развития и самореализации жителей города всех возрастных групп.

В 2016 году 4 творческим коллективам клуба – детской театр-студии «Барабан», студии хореографии «Юнион», творческой студии «Палитра» и студии керамики «Дилижанс» – присвоены почетные звания «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Ведущая творческая студия города Москвы».

Получить дополнительную информацию и записаться на обучение можно на сайте , по телефону 8 (499) 733-24-33 или в клубе «Силуэт» (корпус 1432).

25 и 26 августа с 10:00 до 20:00 в клубе «Силуэт» состоятся Дни открытых дверей, во время которых пройдут презентации творческих коллективов, встречи с руководителями кружков и секций.

zelenogradnews.ru

Еще по теме