Временное свидетельство – важный документ для оформляющих полиса ОМС

Временное свидетельство, которое выдается при оформлении полиса обязательного медицинского страхования, является документом, подтверждающим оформление полиса ОМС и удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное получение медицинской помощи в объеме программы обязательного медицинского страхования. Документ выдаётся гражданину на руки непосредственно в день обращения в страховую медицинскую организацию с целью оформления полиса ОМС, заверяется подписью представителя страховой медицинской организации, а также печатью страховой медицинской организации.

Срок действия временного свидетельства ограничен временем оформления полиса ОМС. Временное свидетельство действует до момента получения полиса, но не более 30-ти рабочих дней с даты его выдачи. В течение этого времени страховая компания осуществляет проверку на наличие у гражданина действующего полиса. В том случае, если будет выявлен действующий полис ОМС, страховая компания уведомит об отказе в выдаче полиса ОМС с указанием причины отказа. Если наличие действующего полиса не выявлено, гражданин уведомляется о готовности полиса ОМС.

Если во время оформления полиса ОМС возникла необходимость обратиться к врачу, на приём необходимо взять временное свидетельство и паспорт.

При получении отказов в оказании медицинской помощи по временному свидетельству незамедлительно обращайтесь в свою страховую компанию по телефону, который указан на временном свидетельстве.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ОАО «РОСНО-МС»

zelenogradnews.ru

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