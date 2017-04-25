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Живите здорово!

Советы от экспертов ОАО «РОСНО-МС» по здоровому образу жизни.

Пешком ходить – долго жить

  • Совершайте регулярные прогулки на свежем воздухе. Десять тысяч шагов в сутки, езда на велосипеде, лыжные и другие прогулки на свежем воздухе позволят вам сохранить здоровье на долгие годы.
  • Вместо послеобеденного сна отдайте предпочтение короткой прогулке.

Лакомств тысяча, да здоровье одно

  • Ешьте продукты без ГМО и синтетических добавок.
  • Старайтесь употреблять только свежие продукты.
  • Не переедайте.
  • Пейте соки из овощей и фруктов.
  • Включайте в рацион клетчатку.
  • Во время еды хорошо пережевывайте пищу.

В здоровом теле здоровый дух

  • Укрепляйте иммунитет, употребляйте кисломолочные продукты.
  • Не злоупотребляйте алкоголем и не курите. Курение сокращает жизнь более чем на 10 лет.
  • Контролируйте артериальное давление.
  • Проверяйте уровень холестерина и сахара.
  • Следите за своим весом и талией.

Болен – лечись, а здоров – берегись

  • Ответственно относитесь к своему здоровью. Одно из самых приоритетных направлений в сфере охраны здоровья населения – это профилактика.
  • Раз в три года обязательно проходите диспансеризацию, своевременно посещайте врача. Помните, что для получения бесплатной медицинской помощи необходим полис ОМС.

zelenogradnews.ru


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