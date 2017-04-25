Живите здорово!
- Вторник, Апрель 25, 2017, 21:32
- Здравоохранение
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Советы от экспертов ОАО «РОСНО-МС» по здоровому образу жизни.
Пешком ходить – долго жить
- Совершайте регулярные прогулки на свежем воздухе. Десять тысяч шагов в сутки, езда на велосипеде, лыжные и другие прогулки на свежем воздухе позволят вам сохранить здоровье на долгие годы.
- Вместо послеобеденного сна отдайте предпочтение короткой прогулке.
Лакомств тысяча, да здоровье одно
- Ешьте продукты без ГМО и синтетических добавок.
- Старайтесь употреблять только свежие продукты.
- Не переедайте.
- Пейте соки из овощей и фруктов.
- Включайте в рацион клетчатку.
- Во время еды хорошо пережевывайте пищу.
В здоровом теле здоровый дух
- Укрепляйте иммунитет, употребляйте кисломолочные продукты.
- Не злоупотребляйте алкоголем и не курите. Курение сокращает жизнь более чем на 10 лет.
- Контролируйте артериальное давление.
- Проверяйте уровень холестерина и сахара.
- Следите за своим весом и талией.
Болен – лечись, а здоров – берегись
- Ответственно относитесь к своему здоровью. Одно из самых приоритетных направлений в сфере охраны здоровья населения – это профилактика.
- Раз в три года обязательно проходите диспансеризацию, своевременно посещайте врача. Помните, что для получения бесплатной медицинской помощи необходим полис ОМС.
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