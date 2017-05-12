День Победы – 2017

9 мая в Зеленограде отпраздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные праздничные мероприятия в этот день прошли на Центральной площади.

Так, была организована прямая трансляция парада Победы на Красной площади, а также показ фильмов о войне. Кроме того, весь день на площади работала выездная выставка Музея Зеленограда «Вечный огонь» и выставка ретроавтомобилей.

В 14:00 началась окружная концертная программа, которую открыл Культурный центр «Зеленоград». Творческие коллективы и солисты Культурного центра, среди которых театр танца «Сапфир», творческая мастерская «Качели», танцевально-спортивный клуб «Весна», театр-студия «Романтик», Наталья Парфенова, представили театральные этюды на тему «9 мая», вокально-хореографические композиции, детские танцевальные постановки, песни военных и послевоенных лет.

Затем свою праздничную программу представил «Творческий лицей». На сцене выступили вокальная студия «Крещендо», солисты студии академического пения, детская вокальная студия «Семицветик».

Также в концерте приняли участие творческие коллективы Культурного центра «Доброволец»: Андрей и Марина Беньковские, Анфиса и Лидия Слоква, Светлана Полетаева, Екатерина Жиленко, Мария Машукова, и ансамбль русской песни «Зеленоградские зори», который исполнил хоровые песни под баян.

В 17:00 с марша воспитанники кадетских классов школ Зеленограда начался торжественный митинг-концерт «О подвигах, о доблести, о Славе!».

Кроме того, в концертной программе приняли участие популярные артисты, среди которых Алиса Мон, Алексей Глызин.

Завершился вечер праздничным фейерверком.

Фотографии zelenogradnews.ru и КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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