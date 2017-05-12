Два человека вылетели из перевернувшегося автомобиля на улице Андреевка

10 мая около 5:20, следуя на автомобиле Suzuki Liana по улице Андреевка в направлении Георгиевского проспекта, 33-летний житель Тамбовской области не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение напротив корпуса 1625.

В результате столкновения автомобиль перевернулся, а водитель и 34-летний пассажир – житель ближнего зарубежья – вылетели из автомобиля на проезжую часть.

Оба пострадавших с различными травмами были доставлены в городскую больницу.

По факту ДТП ведется административное расследование.

zelenogradnews.ru

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