Два человека вылетели из перевернувшегося автомобиля на улице Андреевка
- Пятница, Май 12, 2017, 14:17
- Происшествия
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10 мая около 5:20, следуя на автомобиле Suzuki Liana по улице Андреевка в направлении Георгиевского проспекта, 33-летний житель Тамбовской области не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение напротив корпуса 1625.
В результате столкновения автомобиль перевернулся, а водитель и 34-летний пассажир – житель ближнего зарубежья – вылетели из автомобиля на проезжую часть.
Оба пострадавших с различными травмами были доставлены в городскую больницу.
По факту ДТП ведется административное расследование.
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