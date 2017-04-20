Конкурс по робототехнике «Мой луноход»
- Четверг, Апрель 20, 2017, 23:10
- Досуг, Карусель, Фото
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16 апреля в Культурном центре «Зеленоград» прошел робототехнический конкурс для юных конструкторов, приуроченный к празднованию годовщины первого полета человека в космос – Дню космонавтики.
В конкурсе-выставке приняли участие зеленоградские школьники 1-11 классов. Они представили проекты механизмов, которые призваны выполнять самые различные задачи в космосе, на Луне и других планетах.
Конкурсанты проявили богатую фантазию для презентации своих проектов: так, один из них создал потрясающие космические декорации, другой придумал целую фантастическую повесть о своем роботе.
Проекты оценивались в двух номинациях: «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». Члены жюри придирчиво осматривали каждую модель и задавали каверзные вопросы. Юные изобретатели охотно рассказывали о своих моделях не только строгим судьям, но и каждому из гостей, кто интересовался подробностями их конструкций.
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