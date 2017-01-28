Январская премьера в «Ведогонь-театре»: «Легкие люди»

Драматурга Михаила Дурненкова причисляют к направлению «новой драмы». Премьера его пьесы «Легкие люди» состоялась в 2008 году, и до «Ведогонь-театра» ее ставили в казахстанском театре «ARTиШОК», а в 2011 году в ON-театре (Санкт-Петербург).

Герои этой пьесы – люди поколения самого автора, юность которых пришлась на годы перестройки. На первый взгляд, они действительно жили и до сих пор живут легко, не вникая в вопросы смысла бытия, страдания, горя, не задумываясь о вопросах морали. Но жизнь сталкивает их с тяжелыми вопросами, на которые необходимо найти ответ, чтобы выжить и понять, какими быть дальше, уяснить для себя ценности, по которым будет строиться их дальнейшее существование.

Одни сталкиваются с трудностями впервые (молодая пара Иван и Таня, их играют Татьяна Мазур и Сергей Зайцев). К другим мучительные вопросы нежданно приходят из прошлого, но требуют немедленного разрешения, как это случилось с Егором (Алексей Ермаков). А многие из «легких людей», такие как Макс (Антон Васильев), продолжают идти по жизни смеясь и, кажется, ничто не помешает им жить так и дальше.

«Легкие люди» – очередной новаторский эксперимент театра и режиссера спектакля Павла Курочкина. Пьеса идет в новом зале, в котором используется все пространство, включая зрительные места, так что здесь нет четко ограниченной от зрителя сцены, и создается неимоверное ощущение вовлеченности в происходящее. Герои любят друг друга, ссорятся, мирятся, выясняют отношения в двух шагах от зрителя. А страсти в зале кипят порой нешуточные, с применением ненормативной лексики, которую, впрочем, практически не замечаешь, сочувствуя героям.

Удастся ли им не сойти с ума и пережить все, что на них внезапно навалилось? Можно ли назвать финал пьесы хэппи эндом? Пожалуй, пьеса не дает прямого ответа – его каждый зритель должен сформулировать для себя сам.

zelenogradnews.ru

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