Детский развивающий центр «Добрознание» отметил свой первый день рождения

Детский развивающий центр «Добрознание» отпраздновал свой первый день рождения интерактивной программой «С днем рождения, Добрознание!».

18 февраля в гости к Доброзаврику пришли малыши 1-3 лет. Вместе с другом Доброзаврика Жирафиком дети сделали открытку для именинника и отправились к его домику, выполнив по пути ряд заданий. Завершился праздник большим хороводом в честь именинника.

19 февраля для детей постарше состоялась интерактивная программа, которая завершилась шоу мыльных пузырей.

Напомним, детский развивающий центр «Добрознание» на базе Культурного центра «Доброволец» открылся 14 февраля 2016 года. В центре для детей от 1 года до 10 лет функционируют курсы интеллектуального и творческого развития, театральная и музыкальная студии, студии экспериментального творчества, рисования, лепки и аппликации, а также работает отделение физического развития. В центре регулярно проходят различные интерактивные программы, праздничные мероприятия и мастер-классы.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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