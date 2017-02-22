Главная  »  Досуг  »  Детский развивающий центр «Добрознание» отметил свой первый день рождения

Детский развивающий центр «Добрознание» отметил свой первый день рождения

Детский развивающий центр «Добрознание» отпраздновал свой первый день рождения интерактивной программой «С днем рождения, Добрознание!».

18 февраля в гости к Доброзаврику пришли малыши 1-3 лет. Вместе с другом Доброзаврика Жирафиком дети сделали открытку для именинника и отправились к его домику, выполнив по пути ряд заданий. Завершился праздник большим хороводом в честь именинника.

19 февраля для детей постарше состоялась интерактивная программа, которая завершилась шоу мыльных пузырей.

Напомним, детский развивающий центр «Добрознание» на базе Культурного центра «Доброволец» открылся 14 февраля 2016 года. В центре для детей от 1 года до 10 лет функционируют курсы интеллектуального и творческого развития, театральная и музыкальная студии, студии экспериментального творчества, рисования, лепки и аппликации, а также работает отделение физического развития. В центре регулярно проходят различные интерактивные программы, праздничные мероприятия и мастер-классы.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.