20 июля на Привокзальной площади стартовал фестиваль «Московское лето. Цветочный джем», на котором посетители смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах, а также приобрести варенье, джем, зефир и мороженое.

Фестиваль продлится до 6 августа. Подробное расписание мастер-классов и конкурсов можно найти на странице мероприятия.

Напомним, зеленоградская площадка фестиваля была перенесена на Привокзальную площадь в связи с реконструкцией площади Юности, где традиционно проводились уличные мероприятия из цикла «Московские сезоны».

zelenogradnews.ru

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