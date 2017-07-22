Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»
- Суббота, Июль 22, 2017, 1:46
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20 июля на Привокзальной площади стартовал фестиваль «Московское лето. Цветочный джем», на котором посетители смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах, а также приобрести варенье, джем, зефир и мороженое.
Фестиваль продлится до 6 августа. Подробное расписание мастер-классов и конкурсов можно найти на
Напомним, зеленоградская площадка фестиваля была перенесена на Привокзальную площадь в связи с реконструкцией площади Юности, где традиционно проводились уличные мероприятия из цикла «Московские сезоны».
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