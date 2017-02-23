21 февраля в картинг–центре «ZelenoKART» прошел фестиваль по картингу «КартМен – формула побед», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Впервые в городе были проведены масштабные бесплатные соревнования по картингу, участие в которых стало приятной возможностью, познакомиться с картами и по-настоящему ощутить себя пилотом гоночного болида.

Всего прошло 9 заездов, которые формировались по возрастным категориям. Всего в соревнованиях приняли участие 54 человека.

Победителями стали

Возрастная категория 12-18 лет В номинации «KartMan»: Вадим Крикоров Данил Владимиров Илья Семисчастнов В номинации «LadyKart»: Полина Ларкина Виктория Баркова Виктория Кокина

Возрастная категория 18-30 лет В номинации «KartMan»: Роман Нестеров Сергей Иванушкин Дмитрий Олимпийский В номинации «LadyKart»: Любовь Мамич Надежда Волкова Софья Алексеева

Возрастная категория 30+ В номинации «KartMan»: Роман Нарядчиков Олег Кокин Анатолий Егубаев В номинации «LadyKart»: Алла Мягкова Екатерина Потапова Анна Дейнис



Организаторами фестиваля выступили Культурный центр «Доброволец» и картинг-центр «ZelenoKART».

Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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