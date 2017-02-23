Фестиваль по картингу «КартМен – формула побед»
- Четверг, Февраль 23, 2017, 1:22
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21 февраля в картинг–центре «ZelenoKART» прошел фестиваль по картингу «КартМен – формула побед», приуроченный ко Дню защитника Отечества.
Впервые в городе были проведены масштабные бесплатные соревнования по картингу, участие в которых стало приятной возможностью, познакомиться с картами и по-настоящему ощутить себя пилотом гоночного болида.
Всего прошло 9 заездов, которые формировались по возрастным категориям. Всего в соревнованиях приняли участие 54 человека.
Победителями стали
- Возрастная категория 12-18 лет
- В номинации «KartMan»:
- Вадим Крикоров
- Данил Владимиров
- Илья Семисчастнов
- В номинации «LadyKart»:
- Полина Ларкина
- Виктория Баркова
- Виктория Кокина
- В номинации «KartMan»:
- Возрастная категория 18-30 лет
- В номинации «KartMan»:
- Роман Нестеров
- Сергей Иванушкин
- Дмитрий Олимпийский
- В номинации «LadyKart»:
- Любовь Мамич
- Надежда Волкова
- Софья Алексеева
- В номинации «KartMan»:
- Возрастная категория 30+
- В номинации «KartMan»:
- Роман Нарядчиков
- Олег Кокин
- Анатолий Егубаев
- В номинации «LadyKart»:
- Алла Мягкова
- Екатерина Потапова
- Анна Дейнис
- В номинации «KartMan»:
Организаторами фестиваля выступили Культурный центр «Доброволец» и картинг-центр «ZelenoKART».
Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»
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