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Фестиваль по картингу «КартМен – формула побед»

21 февраля в картинг–центре «ZelenoKART» прошел фестиваль по картингу «КартМен – формула побед», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Впервые в городе были проведены масштабные бесплатные соревнования по картингу, участие в которых стало приятной возможностью, познакомиться с картами и по-настоящему ощутить себя пилотом гоночного болида.

Всего прошло 9 заездов, которые формировались по возрастным категориям. Всего в соревнованиях приняли участие 54 человека.

Победителями стали

  • Возрастная категория 12-18 лет
    • В номинации «KartMan»:
      1. Вадим Крикоров
      2. Данил Владимиров
      3. Илья Семисчастнов
    • В номинации «LadyKart»:
      1. Полина Ларкина
      2. Виктория Баркова
      3. Виктория Кокина
  • Возрастная категория 18-30 лет
    • В номинации «KartMan»:
      1. Роман Нестеров
      2. Сергей Иванушкин
      3. Дмитрий Олимпийский
    • В номинации «LadyKart»:
      1. Любовь Мамич
      2. Надежда Волкова
      3. Софья Алексеева
  • Возрастная категория 30+
    • В номинации «KartMan»:
      1. Роман Нарядчиков
      2. Олег Кокин
      3. Анатолий Егубаев
    • В номинации «LadyKart»:
      1. Алла Мягкова
      2. Екатерина Потапова
      3. Анна Дейнис

Организаторами фестиваля выступили Культурный центр «Доброволец» и картинг-центр «ZelenoKART».

Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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