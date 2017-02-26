Широкая Масленица на площади Колумба

Веселую Масленицу отметили на площади Колумба 25 февраля. Гостям предложили участие в различных играх и конкурсах.

Здесь можно было поиграть в снежном городке, послушать чарующие мелодии на металлических пластинах, напоминающие колокольный звон.

На площадке исторической реставрации каждый мог примерить тяжелые богатырские доспехи и попробовать себя в качестве кузнеца.

Над площадью весь праздник возвышалась разряженная кукла Масленица, будто приглашая всех сфотографироваться с ней.

zelenogradnews.ru

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