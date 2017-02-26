Главная  »  Досуг, Фото  »  Широкая Масленица на площади Колумба

Широкая Масленица на площади Колумба

Веселую Масленицу отметили на площади Колумба 25 февраля. Гостям предложили участие в различных играх и конкурсах.

Здесь можно было поиграть в снежном городке, послушать чарующие мелодии на металлических пластинах, напоминающие колокольный звон.

На площадке исторической реставрации каждый мог примерить тяжелые богатырские доспехи и попробовать себя в качестве кузнеца.

Над площадью весь праздник возвышалась разряженная кукла Масленица, будто приглашая всех сфотографироваться с ней.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.