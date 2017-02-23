21 февраля в Культурном центре «Зеленоград» состоялся торжественный вечер в честь Дня защитника Отечества, на который были приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны и труда, почетные граждане Зеленограда и актив общественных организаций округа.

В фойе гостей встречал оркестр, а также артисты танцевального коллектива «Зеленоградский бал», которые вместе с ветеранами танцевали исторические бальные танцы.

Торжественная часть вечера началась со вноса Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы воспитанниками военно-патриотического клуба «Юные Панфиловцы». Праздничный вечер открыли префект Зеленограда Анатолий Смирнов, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, депутат Московской Городской Думы Зинаида Драгункина, председатель общественно-методической комиссии Московского городского Совета ветеранов Николай Калашников и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Шиндин, которые поздравили всех собравшихся с наступающим праздником, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойствия и возможности стабильно развиваться.

Затем на сцене выступили солисты детской школы искусств имени Дягилева, артисты хореографических коллективов «Калинка» и «Движение», участники вокальной студии «Радуга звезд», танцевальной студии «Вдохновение», вокальная студии «Амадеус», балетной студии «Грация», творческой мастерской «Качели», танцевально-спортивного клуба «Весна», детского музыкального коллектива «Семицветик», театрально-музыкальной студии «Милако», театра танца «Сапфир», а также обладатель Гран-при Московского международного фестиваля армейской песни «Виват! Победа!» Денис Адамов и солист вокальной студии «Амадеус» Вячеслав Пащенко.

zelenogradnews.ru

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