Фотогалерея финалисток «Мисс МИЭТ’17»

21 февраля в МИЭТ прошел кастинг конкурса «Мисс МИЭТ’17», в ходе которого жюри отобрало 8 самых талантливых и красивых девушек университета.

Финалистки конкурса:

Ксения Никоненко (ЭУ-25)

Алёна Чембулат (ЭУ-21)

Вероника Бабкина (ИТС-15)

Валерия Бену (ИТС-15)

Мария Слабуха (П-13)

Виктория Сапункова (ЭКТ-32)

Татьяна Логинова (ЭКТ-21)

Алина Москвина (ЭУ-45)

Теперь претенденткам на титул «Мисс МИЭТ’17» предстоит подготовка к финалу конкурса, который состоится 24 марта.

Фотографии предоставлены организаторами конкурса

zelenogradnews.ru

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