Фотогалерея финалисток «Мисс МИЭТ’17»
- Среда, Февраль 22, 2017, 21:34
- Досуг, Фото
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21 февраля в МИЭТ прошел кастинг конкурса «Мисс МИЭТ’17», в ходе которого жюри отобрало 8 самых талантливых и красивых девушек университета.
Финалистки конкурса:
Теперь претенденткам на титул «Мисс МИЭТ’17» предстоит подготовка к финалу конкурса, который состоится 24 марта.
Фотографии предоставлены организаторами конкурса
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