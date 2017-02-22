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Фотогалерея финалисток «Мисс МИЭТ’17»

21 февраля в МИЭТ прошел кастинг конкурса «Мисс МИЭТ’17», в ходе которого жюри отобрало 8 самых талантливых и красивых девушек университета.

Финалистки конкурса:

Ксения Никоненко (ЭУ-25)
Алёна Чембулат (ЭУ-21)
Вероника Бабкина (ИТС-15)
Валерия Бену (ИТС-15)
Мария Слабуха (П-13)
Виктория Сапункова (ЭКТ-32)
Татьяна Логинова (ЭКТ-21)
Алина Москвина (ЭУ-45)

Теперь претенденткам на титул «Мисс МИЭТ’17» предстоит подготовка к финалу конкурса, который состоится 24 марта.

Фотографии предоставлены организаторами конкурса

zelenogradnews.ru


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